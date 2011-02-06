HTML верстка 6 страниц

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$60
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Завершен15 заявок328 просмотров

Верстка 6 страниц

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Требование к исполнителю

в сервисе больше полу года

Портфолио

оценки и отзывы

HTML
14 лет назад
pampushka
Роман 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

gamer_2007
Берещук 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
$60
3 дня
Спасибо Сергей за мега работу! Очень доволен остался вашей работой! Настоятельно рекомендую всем работодателем!
Приятно было работать вместе. Заказчик отличный, задание было понятным. Надеюсь еще поработаем...

Заявки фрилансеров

gamer_2007
Берещук 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад