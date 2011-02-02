Создание шаблона для joomla 1.5

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок204 просмотра

Необходимо создать шаблон-клон сайта http://www.fortron.nl , для joomla 1.5

Шаблон должен быть выполнен в сине-желтых цветах. (Украинская тематика)

Joomla
14 лет назад
justalex
37 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 лет назад
$100
3 дня
Отличный исполнитель, создал все согласно заданию, быстро устранил ошибки и баги верстки.
Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 лет назад

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