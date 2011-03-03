Редизайн сайта

Привет профессионалам.

Нужно переделать действующий сайт www.ooostoik.ru

Занимаемся строительством частных загородных домов, ремонтом квартир.

Нравится вот этот сайт www.m-dom.ru Нравится расположение фотогалереи

Но шапка сайта нравится вот на этом сайте www.delium.ru (Не именно эта, а что-то на подобие этой).

Так вот хочется что-бы шапка была 3D какой нибудь красивый загородный дом, или в разрезе, или целый и вокруг него красивая природа (участок с деревьями, газонами и т.д.)

Сколько будет стоить данная работа.

И если можно покажите пример по этому проекту.