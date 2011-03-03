Редизайн сайта

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Завершен16 заявок450 просмотров

Привет профессионалам.

Нужно переделать действующий сайт www.ooostoik.ru

Занимаемся строительством частных загородных домов, ремонтом квартир.

Нравится вот этот сайт www.m-dom.ru Нравится расположение фотогалереи

Но шапка сайта нравится вот на этом сайте www.delium.ru (Не именно эта, а что-то на подобие этой).

Так вот хочется что-бы шапка была 3D какой нибудь красивый загородный дом, или в разрезе, или целый и вокруг него красивая природа (участок с деревьями, газонами и т.д.)

Сколько будет стоить данная работа.

И если можно покажите пример по этому проекту.

14 лет назад
Kompany
Сергей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
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markzmanz
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
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$300
8 дней
omon21
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Был
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14 лет назад
$200
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vega-design
Дмитрий 
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$300
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Solventi
Каспар 
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8 лет назад
14 лет назад
$290
5 дней
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39 лет
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chibi-seraphim
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6 лет назад
14 лет назад
$200
7 дней

Заявки фрилансеров

markzmanz
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
omon21
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва(-1)
14 лет назад
vega-design
Дмитрий 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
Solventi
Каспар 
41 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
Vasenkin
39 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
chibi-seraphim
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад

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