Дизайн сайта Интернет-казино (Игровые автоматы)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка291 просмотр

Нужен только дизайн в PSD, понравился такой стиль http://vegasonline.ru/ и хочется что то в этом жанре.

Жду от вас цену и примеры ваших работ.

За ранее спасибо.

14 лет назад
hazart
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

mc-cash
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
56 отзывов(-4)
14 лет назад
$100
5 дней

Заявки фрилансеров

mc-cash
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
56 отзывов(-4)
14 лет назад

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