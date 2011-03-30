Дизайн + верстка + натяжка дизайна на joomla.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки210 просмотров

Здравствуйте.

Итак, нужно нарисовать дизайн для joomla, потом сверстать его, и в результате — натянуть на сайт.

Сайт военной тематики, оформление нужно соответствующее. Верстка блочная, кроссбраузерная, не резиновая.

По срокам: 5 - 7 (желательно).

По деньгам: 3000 рублей.

Заранее благодарен, с уважением, Олег.

Joomla
14 лет назад
build-piter
Олег 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

sezik
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$100
7 дней
Все работы хорошо выполнены, просьбы учтены.
Спасибо! Очень приятный заказчик! четко поставленное тз, оплата в оговоренные сроки.

Заявки фрилансеров

sezik
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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