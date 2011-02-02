Solventi

Каспар Solventi

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
3D модели автомобилей

Пишите,звоните,стучите в Асю, я работаю 25 часов в сутки, 8 дней в неделю)

мой и-мейл:[email protected]

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Отзывы заказчиков

Kompany
Сергей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$290
10 баллов
14 лет назад
Редизайн сайта
Каспар очень талантливый специалист в своем деле. Работал над моим проектом очень быстро и качественно. Мне очень понравились его работы. Советую всем!
Отличный работодатель!) Всегда на связи,что значително облегчает процесс работы,четко поставленное ТЗ,своевременная и достойная оплата,с такими людьми приятно работать,всем рекомендую!
Ответный отзыв
maximm
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Создание 3D модели мужского кольца\печатки
Отлично понимает то что я хочу (легко работать), выполняет всё красиво. Огромное спасибо!
Хороший заказчик, все четко, оплата своевременная, требования к работе обоснованные. Всем рекомендую
Ответный отзыв
LanRacer
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
3D Модели
Отличные модели и высокий уровень исполнения. Очень рад работе, всем рекомендую !!!
Заказчик отличный! Работаю с ним более трех лет, за все время работы только плюсы. Всем советую!
Ответный отзыв
xcom75
Алексй 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Приватно для Ресьян Каспар (Solventi)
В очередной раз остался доволен работой с данным исполнителем. Хотелось бы пожелать ему дальнейших успехов и много хороших заказчиков :).
В очередной раз принял заказ, и в очередной раз остался очень доволен совместной работой с Алексеем.
Ответный отзыв
xcom75
Алексй 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Выполнить рендер 3D объекта
3ds Max
Работа выполнена качественно, точно в соответствии с моими пожеланиями и требованиями ТЗ (даже больше чем оговаривалось первоначально). Исполнитель оперативен, очень приятен в общении, всегда идет навстречу пожеланиям заказчика. От сотрудничества остались только позитивные эмоции. Чувствуется высокий профессиональный уровень и хорошая многолетняя практика. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество с данным исполнителем.
Хорошо сработались, Заказчик всегда на связи, любые вопросы по заданию решаются мгновенно. Оплата своевременная. Рекомендую.
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3D-графика
5 отзывов
$20/час
от $100
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