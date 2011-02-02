3D модели автомобилей
Пишите,звоните,стучите в Асю, я работаю 25 часов в сутки, 8 дней в неделю)
мой и-мейл:[email protected]
Портфолио
- Formula 1 Force India VJM06535 просмотров
- Formula 1 Force India VJM06571 просмотр
- Formula 1 Force India VJM06530 просмотров
- Formula 1 Force India VJM06530 просмотров
- SsangYong Actyon561 просмотр
- SsangYong Actyon458 просмотров
- SsangYong Actyon481 просмотр
- Formula 1 3d Caterham CT 03443 просмотра
- Formula 1 3d Caterham CT 03504 просмотра
- Formula 1 3d Caterham CT 03439 просмотров
- Formula 1 3d Caterham CT 03431 просмотр
- Audi A5 DTМ 2012414 просмотров
Отзывы заказчиков
$290
10 баллов
14 лет назад
Каспар очень талантливый специалист в своем деле. Работал над моим проектом очень быстро и качественно. Мне очень понравились его работы. Советую всем!
Ответный отзыв
Отличный работодатель!) Всегда на связи,что значително облегчает процесс работы,четко поставленное ТЗ,своевременная и достойная оплата,с такими людьми приятно работать,всем рекомендую!
$50
10 баллов
14 лет назад
Отлично понимает то что я хочу (легко работать), выполняет всё красиво. Огромное спасибо!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, все четко, оплата своевременная, требования к работе обоснованные. Всем рекомендую
$20
10 баллов
14 лет назад
Отличные модели и высокий уровень исполнения. Очень рад работе, всем рекомендую !!!
Ответный отзыв
Заказчик отличный! Работаю с ним более трех лет, за все время работы только плюсы. Всем советую!
$30
10 баллов
14 лет назад
В очередной раз остался доволен работой с данным исполнителем. Хотелось бы пожелать ему дальнейших успехов и много хороших заказчиков :).
Ответный отзыв
В очередной раз принял заказ, и в очередной раз остался очень доволен совместной работой с Алексеем.
$100
10 баллов
14 лет назад
3ds Max
Работа выполнена качественно, точно в соответствии с моими пожеланиями и требованиями ТЗ (даже больше чем оговаривалось первоначально). Исполнитель оперативен, очень приятен в общении, всегда идет навстречу пожеланиям заказчика. От сотрудничества остались только позитивные эмоции. Чувствуется высокий профессиональный уровень и хорошая многолетняя практика. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество с данным исполнителем.
Ответный отзыв
Хорошо сработались, Заказчик всегда на связи, любые вопросы по заданию решаются мгновенно. Оплата своевременная. Рекомендую.
3D-графика
5 отзывов
$20/час
от $100
#38