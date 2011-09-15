Нужно нарисовать так, чтобы казалось что это фотография устройства. Нужна скрииншоты с пары углов. Два прямоугольника сверху - мониторы на которых отображаются параметры происходящего внутри. Фото для рефенса вышлю
Из 3DsMax в Maya
Приветствую.
Есть модель авто с примитивной анимацией( откр/закр. двери и т.д.), сделанная в 3DsMax 2009+одна текстура(наклейка ка кузове)
Нужно её экспортировать(корректно), и затем импортнуть в Maya 7, чтоб вся анимация и текстурка сохранились., в итоге мне нужен файл,который я открою в Maya 7.Если кто сможет помочь-будет очень хорошо)
от Вас цена и срок.,Спасибо.
P.S. у меня через ФБХ не получилось, может каряво проги стоят, может руки , не знаю,но в Maya 2011 все работает, а в Maya 7-нет.
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