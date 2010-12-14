Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нам необходимо продвижение своего сайта www.ooostoik.ru По строительной теме. Направление такое (ремонт квартир, строительство коттеджей, ремонт наплавляемой кровли, гидроизоляция и т.п.) Сколько будет стоить работа? Что туда входит? ...
- Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт14 лет назад
Дизайн страниц и разработка баннера.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $200
Добрый день уважаемые фрилансеры. Снова нужна ваша помощь. Необходимо сделать дизайн главной страницы сайта строительной компании, занимающейся строительством коттеджей, загородных домов, ремонтом квартир и офисных помещений и т.п. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $400
Добрый день, уважаемые копирайтеры. Необходимо написать тексты (100% уникальные) для строительной компании. 1. Главная страница (описание компании). 2. Тексты по разделам (тексты с картинками и чертежами). Нужен граммотный копирайтер, ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Привет профессионалам. Нужно переделать действующий сайт www.ooostoik.ru Занимаемся строительством частных загородных домов, ремонтом квартир. Нравится вот этот сайт www.m-dom.ru Нравится расположение фотогалереи Но шапка сайта нравится вот ...Дизайн сайтов6 исполнителейЗавершен14 лет назад
- $100
Приветствуем профессионалов!!! Необходимо придумать фирменный стиль для компании занимающейся строительством загородных домов, коттеджей и отделочными работами. Компания называется ООО "СТОиК" Логотип хотим видеть красивым и запоминающимся. Желаем удачи!!!Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Добрый день. Необходимо продвижение сайта по строительной тематики (строительство коттеджей и отделочные работы). Сколько это будет стоить и сколько времени потребуется продвинуть в топ-10. Спасибо.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Добрый день. Нужно сделать сайт на подобие этого http://www.archiline.by для строительной компании. Только дом хотим сделать не из дерева, а из камня. Пишите сколько займет времени и сколько будет стоить. ...Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Привет профессионалом. Необходимо придумать фирменный логотип для строительной компании которая занимается строительством коттеджей и ремонтом квартир (основная деятельность). Компания называется ООО "СТОиК"Логотипы и Знаки48 заявокЗакрыт14 лет назад