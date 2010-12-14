Kompany

Сергей Kompany

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Продвижение сайта

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нам необходимо продвижение своего сайта www.ooostoik.ru По строительной теме. Направление такое (ремонт квартир, строительство коттеджей, ремонт наплавляемой кровли, гидроизоляция и т.п.) Сколько будет стоить работа? Что туда входит? ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн главной

    $200

    Добрый день уважаемые фрилансеры. Снова нужна ваша помощь. Необходимо сделать дизайн главной страницы сайта строительной компании, занимающейся строительством коттеджей, загородных домов, ремонтом квартир и офисных помещений и т.п. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написание текстов

    $400

    Добрый день, уважаемые копирайтеры. Необходимо написать тексты (100% уникальные) для строительной компании. 1. Главная страница (описание компании). 2. Тексты по разделам (тексты с картинками и чертежами). Нужен граммотный копирайтер, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Редизайн сайта

    Привет профессионалам. Нужно переделать действующий сайт www.ooostoik.ru Занимаемся строительством частных загородных домов, ремонтом квартир. Нравится вот этот сайт www.m-dom.ru Нравится расположение фотогалереи Но шапка сайта нравится вот ...

    Дизайн сайтов6 исполнителей
    Завершен
    14 лет назад

  • Фирменный стиль для компании

    $100

    Приветствуем профессионалов!!! Необходимо придумать фирменный стиль для компании занимающейся строительством загородных домов, коттеджей и отделочными работами. Компания называется ООО "СТОиК" Логотип хотим видеть красивым и запоминающимся. Желаем удачи!!!

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Продвижение сайта

    Добрый день. Необходимо продвижение сайта по строительной тематики (строительство коттеджей и отделочные работы). Сколько это будет стоить и сколько времени потребуется продвинуть в топ-10. Спасибо.

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать сайт

    $1000

    Добрый день. Нужно сделать сайт на подобие этого http://www.archiline.by для строительной компании. Только дом хотим сделать не из дерева, а из камня. Пишите сколько займет времени и сколько будет стоить. ...

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип для компании

    $50

    Привет профессионалом. Необходимо придумать фирменный логотип для строительной компании которая занимается строительством коттеджей и ремонтом квартир (основная деятельность). Компания называется ООО "СТОиК"

    Логотипы и Знаки48 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

aerowork89
35 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$860
10 баллов
14 лет назад
Для Богдан Головатый (aerowork89)
Закончил дизайн полноценного сайта для Сергея. Сейчас верстаем и программируем Сотрудничеством более, чем доволен. Порядочность, терпение, своевременная оплата, понимание значимости проекта помогли нам с Сергеем сделать хороший дизайн. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Богдан - человек профессионал в своем деле! Знает свою работу и делает ее на 5+ При общении со мной понимал все с полуслова. Предложил много своих идей, которые мне и подошли:) Рекомендую всем этого профессионала!!!
Ответный отзыв
Solventi
Каспар 
41 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$290
10 баллов
14 лет назад
Редизайн сайта
Отличный работодатель!) Всегда на связи,что значително облегчает процесс работы,четко поставленное ТЗ,своевременная и достойная оплата,с такими людьми приятно работать,всем рекомендую!
Каспар очень талантливый специалист в своем деле. Работал над моим проектом очень быстро и качественно. Мне очень понравились его работы. Советую всем!
Ответный отзыв
aerowork89
35 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Дизайн главной
Сергей, толковый заказчик! Доступное ТЗ, четкое выражение мыслей, своевременная оплата за дизайн и никакой дотошности Сотрудничеством я доволен!
Очень понравилась работа Богдана. По ТЗ сделал очень красивый проект. Даже о таком и не мечтал. Спасибо. Продолжу работу только с ним. Рекомендую!
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hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
$400
10 баллов
14 лет назад
Написание текстов
Сергей просто необыкновенный заказчик. Четкое Тз. Своевременная проверка. Быстрая оплата. Работать было просто в удовольствие. Однозначно рекомендую
Валерия знает свое дело. Написала тексты более 100 000зн. за короткое время очень красиво все расписала. От т.з. не откланилась. Работай доволен. Еще сделала большую скидку)) Спасибо!! скоро понадобится ваша помощь. Рекомендую, очень классный специалист в своем деле.
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