Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
12 лет назад
Мы выбрали Богдана победителем в конкурсе на дизайн-макет щита, т.к. он лучше всех с нашей точки зрения понял и реализовал задуманную нами идею плаката, творчески, оперативно и грамотно вносил все изменения, по ходу работы. Рекомендую Богдана как грамотного и пунктуального дизайнера.
Ответный отзыв
Игорь замечательный заказчик! Провёл хороший конкурс по наружке с щедрым бюджетом. Надеюсь реклама не подведет и продажи пойдут ещё большими темпами. Спасибо за сотрудничество!
$50
10 баллов
12 лет назад
Все понравилось - сделал то, что хотели с первого раза. Будем работать еще. Как говорится - сразу да
Ответный отзыв
Рад был сотрудничеству! Все на высоком уровне, и оплата и общение. Спасибо.
$10
10 баллов
12 лет назад
Профессионализм Богдана не вызывает сомнений. Работа с клиентом на высоком уровне! Буду обращаться.
Ответный отзыв
Задача выполнена, оплата получена. Всё вовремя. Рад был сотрудничеству, Александр!
$860
10 баллов
13 лет назад
Богдан - человек профессионал в своем деле! Знает свою работу и делает ее на 5+ При общении со мной понимал все с полуслова. Предложил много своих идей, которые мне и подошли:) Рекомендую всем этого профессионала!!!
Ответный отзыв
Закончил дизайн полноценного сайта для Сергея. Сейчас верстаем и программируем Сотрудничеством более, чем доволен. Порядочность, терпение, своевременная оплата, понимание значимости проекта помогли нам с Сергеем сделать хороший дизайн. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$200
10 баллов
13 лет назад
Очень понравилась работа Богдана. По ТЗ сделал очень красивый проект. Даже о таком и не мечтал. Спасибо. Продолжу работу только с ним. Рекомендую!
Ответный отзыв
Сергей, толковый заказчик! Доступное ТЗ, четкое выражение мыслей, своевременная оплата за дизайн и никакой дотошности Сотрудничеством я доволен!
Дизайн сайтов
3 отзыва
от $500
от 10 дней
#548
Логотипы и Знаки
2 отзыва
от $70
от 5 дней
#321
Наружная реклама
1 отзыв
от $100
от 5 дней
#137
Верстка полиграфии
1 отзыв
от $50
от 4 дней
#212
Баннеры
1 отзыв
от $70
от 4 дней
#336
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $800
от 14 дней
#695
Анимация
нет отзывов
от $50
от 4 дней
#1049
Презентации
нет отзывов
от $100
от 7 дней
#1104
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#1187
Фирменный стиль
нет отзывов
от $600
от 14 дней
#2322
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#2960