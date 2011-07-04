Отрисовать логотип в Adobe Illustrator

Логотипы и ЗнакиЗавершен5 заявок178 просмотров
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Есть готовая растровая версия, вам нужно нужно сделать в векторе AI и EPS. Логотип для компании свзязанной с авиацией.

12 лет назад
olson
50 летАвстралия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
aerowork89
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Профессионализм Богдана не вызывает сомнений. Работа с клиентом на высоком уровне! Буду обращаться.
Задача выполнена, оплата получена. Всё вовремя. Рад был сотрудничеству, Александр!
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