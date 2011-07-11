Логотип для частного парикмахера-стилиста

253х48 лого, тематика рыбалка и охота.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, товарищи :)
Девушка занимается предоставлением частных услуг парикмахера-стилиста. Это стрижки, причёски, окрашивания, наращивание волос, процедуры по восстановлению волос... и т.д и т.п. Мастер хороший и её многие узнают по имени и фамилии (Татьяна Тараканова)
Собственно из имени и фамилии и планируется сделать бренд.
"Татьяна Тараканова. Ваш личный парикмахер-стилист." - как вариант.
Ножницы в логотип пихать НЕ надо!
Должно быть изящно и красиво.
Призовых места 3:
1 место 50$
2 место 10$
3 место 5$
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Нужен логотип для компании, которая будет заниматься приемом иностронцев в Украине( трансфер, организация деловых переговоров, презентация, подбор отелей, эксурсии, переводы и переводчики, досуг, консультации по выбору чего-либо,транспорт по всей стране и т.д.). Название компании : Ukraine-Assistance. Сайт ...Завершен12 лет назад
Нужен логотип для фирмы. Неделю мучаюсь, не могу нарисовать, нужно что то очень простое, но запоминающееся, максимум двухцветное.Логотипы и Знаки56 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! требуется по заданым критериям нарисовать картинку ( логотип ) для сайта. нарисовать нужно сегодня! Пишите цены!Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется разработка логотипа для строительной компании. Подробности в файле.Завершен12 лет назад
- $100
Необходимо разработать логотип студии маникюра (Nail-bar). Услуги маникюра/педикюра для женщин и мужчин. Предварительно в каком стиле будет студия и образцы логотипа во вложении. Цветовое оформление студии: стены- светлый; пол – ...Логотипы и Знаки40 заявокЗакрыт12 лет назад
- $55
Здравствуйте, требуется создать логотип для тур-фирмы. Все пожелания и рекомендации - в прикрепленном брифе. Если возникнет свое видение, выходящие за рамки брифа, предлагайте в качестве второго варианта. Работы принимаются до 05.07.2011.Завершен12 лет назад
- $50
Приветствую творцов дизайна! Для Вас есть работка. Кадровое агентство нуждается в красиво выполненном лого + фирменном стиле. Что нужно: - идея лого уже есть, даже есть картинка, как должен выглядеть лого; - нужно с душой воплотить идею лого; - также ...Завершен12 лет назад
Здравствуйте, есть нарисованный логотип в Фотошопе (psd файл прилагаю) необходимо перенести его в вектора (в кривые) в CorelDraw. работу необходимо выполнить быстро, качественно и самое главное - идентично к оригиналу. от Вас цена и сроки.Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен12 лет назад
- $100
Нужен логотип для свадебного салона. Графическое изображение платья и красивое написание названия салона. Подробности по запросуЗавершен12 лет назад