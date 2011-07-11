Логотип для частного парикмахера-стилиста

$65
Логотипы и ЗнакиЗавершен51 заявка4798 просмотров
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#1$50
#2$10
#3$5

Добрый день, товарищи :)

Девушка занимается предоставлением частных услуг парикмахера-стилиста. Это стрижки, причёски, окрашивания, наращивание волос, процедуры по восстановлению волос... и т.д и т.п. Мастер хороший и её многие узнают по имени и фамилии (Татьяна Тараканова)

Собственно из имени и фамилии и планируется сделать бренд.

"Татьяна Тараканова. Ваш личный парикмахер-стилист." - как вариант.

Ножницы в логотип пихать НЕ надо!

Должно быть изящно и красиво.

Призовых места 3:

1 место 50$

2 место 10$

3 место 5$

12 лет назад
Altmer
Иван 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Победители конкурса
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
19 дней назад
12 лет назад
#1
Классная работа, я очень доволен! :) Первое место в конкурсе заслуженно по праву!
Иван, спасибо за хорошее задание! Все прошло быстро, честно и в приятном общении.
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
10 часов назад
12 лет назад
#3
Лучший дизайнер логотипов ноября
#1
Логотипы и Знаки
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
9 дней назад
12 лет назад
#2
Спасибо за хорошую работу! :)
Спасибо за конкурс и моментальную оплату) Мои рекомендации.
Заявки фрилансеров
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
19 дней назад
12 лет назад
#1
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
10 часов назад
12 лет назад
#3
Лучший дизайнер логотипов ноября
#1
Логотипы и Знаки
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
9 дней назад
12 лет назад
#2
ТОП-10
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