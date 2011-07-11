Логотип для частного парикмахера-стилиста

# 1 — $ 50 # 2 — $ 10 # 3 — $ 5

Добрый день, товарищи :)

Девушка занимается предоставлением частных услуг парикмахера-стилиста. Это стрижки, причёски, окрашивания, наращивание волос, процедуры по восстановлению волос... и т.д и т.п. Мастер хороший и её многие узнают по имени и фамилии (Татьяна Тараканова)

Собственно из имени и фамилии и планируется сделать бренд.

"Татьяна Тараканова. Ваш личный парикмахер-стилист." - как вариант.

Ножницы в логотип пихать НЕ надо!

Должно быть изящно и красиво.

Призовых места 3:

1 место 50$

2 место 10$

3 место 5$