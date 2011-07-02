Лого и фавикон для сайта

Логотипы и ЗнакиЗавершен4 заявки213 просмотров
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253х48 лого,

тематика рыбалка и охота.

12 лет назад
nikerossxp
Никита 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
sandmax
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов
12 лет назад
$15
1 день
Крайне исполнителен, имеет оригинальные задумки и воплощает их в творчестве, да еще и в кратчайшие сроки.
Никита как всегда на высоте! Надеюсь и в дальнейшем сотрудничать с ним.
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