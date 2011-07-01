Перевод логотипа из photoshop в кривые CorelDraw

Очень понравилось работать с Владимиром. Четкое, понятное ТЗ, быстрая реакция на вопросы. Правки и изменения подаются в очень понятной и не допускающей разночтений форме. А главное - одним пакетом. Ценит своё и чужое рабочее время и очень уважительно относится к исполнителю. Буду рада продолжению сотрудничества.