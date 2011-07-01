Перевод логотипа из photoshop в кривые CorelDraw

Логотипы и ЗнакиЗавершен9 заявок215 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте,

есть нарисованный логотип в Фотошопе (psd файл прилагаю) необходимо перенести его в вектора (в кривые) в CorelDraw.

работу необходимо выполнить быстро, качественно и самое главное - идентично к оригиналу.

от Вас цена и сроки.

12 лет назад
vladimir_st
Владимир 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранные исполнители
Marta-design
Кристина 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Таких людей хочется иметь у себя в штате - все сделано от точки до точки! Контакт, понимание, умение, ... и аватарка в аське... Рекомендую всем!
Очень понравилось работать с Владимиром. Четкое, понятное ТЗ, быстрая реакция на вопросы. Правки и изменения подаются в очень понятной и не допускающей разночтений форме. А главное - одним пакетом. Ценит своё и чужое рабочее время и очень уважительно относится к исполнителю. Буду рада продолжению сотрудничества.
sweet_merry
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
  • Похожие заказы

  • Логотип для рекламного агентства

    $50

    Требуется разработать логотип для рекламного интернет-агентства. Название: Рекламное интернет-агентство "ПроСвет" Основные направления деятельности агентства: - Контекстная реклама (Директ, AdWords, Begun) - Медийная (баннерная) реклама - Пост-клик аналитика - Традиционная реклама Рекомендации по логотипу: хотелось бы видеть стилизованный просвет в небе (например: солнце ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется лого

    Здравствуйте! Нужно разработать несколько логотипов (2-3) Оставляйте обязательно портфолио, контакты, расценки!! Спасибо

    Логотипы и Знаки43 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип для свадебного салона

    $100

    Подробности в прикрепленном файле. С выбранным исполнителем при необходимости заполним бриф. Просьба писать ориентировочную стоимость и сроки. Выберу по соотношению Цена/Качество

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Два логотипа для двух брендов

    $130

    Здравствуйте, уважаемые кративщики! Двум брендам нашей компании необходимы логотипы. Под брендами выпускается по большому счету одна и та же продукция, но хотелось бы внести некое разнообразие. Более конкретное описание задач находится в приложенном файле (ТЗ). Конкурс будет проводится только ...

    Логотипы и Знаки66 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать логотип мероприятия

    $15

    Мероприятие "Первый ульяновский чемпионат ползунов" нужен логотип мероприятия. Должно быть изображение ползущего малыша и слова "чемпионат ползунов" - изображение в одном цвете и полноцвет. В векторе и в jpg( сохранить).

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип сайта интернет-магазина посуды

    $100

    Уважаемые дизайнеры! Открываю конкурс на создание логотипа сайта интернет-магазина посуды www.top-posuda.ru. Логотип может быть текстовым либо текст+знак. Хочу рассмотреть варианты текстового логотипа на английском и русском языках, пока думаю, что предпочтительный вариант- название на русском языке. Цвета логотипа должны ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад