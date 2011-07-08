Требуется разработать логотип для рекламного интернет-агентства. Название: Рекламное интернет-агентство "ПроСвет" Основные направления деятельности агентства: - Контекстная реклама (Директ, AdWords, Begun) - Медийная (баннерная) реклама - Пост-клик аналитика - Традиционная реклама Рекомендации по логотипу: хотелось бы видеть стилизованный просвет в небе (например: солнце ...
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Нужен логотип для свадебного салона. Графическое изображение платья и красивое написание названия салона. Подробности по запросу
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