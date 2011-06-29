Нужен логотип для фирмы. Неделю мучаюсь, не могу нарисовать, нужно что то очень простое, но запоминающееся, максимум двухцветное.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен логотип для компании, которая будет заниматься приемом иностронцев в Украине( трансфер, организация деловых переговоров, презентация, подбор отелей, эксурсии, переводы и переводчики, досуг, консультации по выбору чего-либо,транспорт по всей стране и т.д.).
Название компании : Ukraine-Assistance.
Сайт : uassistance.com
Логотип должен быть не слишком сложным (будет использоваться для наклеек на авто, для значков). Есть идея поиграться в логотипе с буквами UA-международным обозначением Украины. Слово "ассистансе" -можно попробовать написать прописью...Но все это не обязательно. Рассматриваем любые идеи.
Естественно, что логотип должен быть легко узнаваем, поскольку приехавшие иностранцы будут искать наши авто или сотрудников по этому логотипу.
P.S.Желательно сразу и фирменный стиль предложить под логотип, но не обязательно.
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