# 1 — $ 50

Нужен логотип для компании, которая будет заниматься приемом иностронцев в Украине( трансфер, организация деловых переговоров, презентация, подбор отелей, эксурсии, переводы и переводчики, досуг, консультации по выбору чего-либо,транспорт по всей стране и т.д.).

Название компании : Ukraine-Assistance.

Сайт : uassistance.com

Логотип должен быть не слишком сложным (будет использоваться для наклеек на авто, для значков). Есть идея поиграться в логотипе с буквами UA-международным обозначением Украины. Слово "ассистансе" -можно попробовать написать прописью...Но все это не обязательно. Рассматриваем любые идеи.

Естественно, что логотип должен быть легко узнаваем, поскольку приехавшие иностранцы будут искать наши авто или сотрудников по этому логотипу.

P.S.Желательно сразу и фирменный стиль предложить под логотип, но не обязательно.