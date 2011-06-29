Логотип для фирмы

Логотипы и ЗнакиЗакрыт56 заявок602 просмотра
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Нужен логотип для фирмы.

Неделю мучаюсь, не могу нарисовать, нужно что то очень простое, но запоминающееся, максимум двухцветное.

12 лет назад
Ktnxbr
Белкин 
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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