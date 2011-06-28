Логотип для студии маникюра в Киеве

$100
Логотипы и ЗнакиЗакрыт40 заявок492 просмотра
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Необходимо разработать логотип студии маникюра (Nail-bar). Услуги маникюра/педикюра для женщин и мужчин.

Предварительно в каком стиле будет студия и образцы логотипа во вложении.

Цветовое оформление студии:

стены- светлый;

пол – шоколад, мебель белая и шоколад.

Лого:

Фон – темный (сочетаемый с темным цветом в интерьере). Обязательно яркий элемент.

Надпись на логотипе "NAIL BAR. Маникюр & Педикюр".

Только для разработчиков из Украины.

Контакты:

Skype: Ishchenkojulie

E-mail: [email protected]

12 лет назад
webinhotel
Сергей 
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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