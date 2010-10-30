webinhotel

Сергей webinhotel

 
44 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Продвижение сайта частной гостиницы

    $1000

    Частному отелю требуется комплексное продвижение гостиничных и сопутствующих услуг в сети интернет и за его пределами. Задачи: Контекстная реклама. Написание рекламных текстов. Написание статей. Только для специалистов из Украины. Зарплата от 5000грн. Email: [email protected] Skyp serpan07 Тел: 050-440-37-53 hotelkorona.com.ua

    Написание статей
    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайтер в гостиницу

    $500

    Требуется копирайтер в гостиницу для написания рекламных текстов и предложений. Образование в сфере журналистики и знание литературного английского приветствуется. Работа может быть как в офисе, так и удаленная. Уделять работе не менее 6 часов в день. Объем ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Менеджер контента в гостиничной сфере

    $500

    В частный отель на постоянную работу требуется менеджер контента. Работа только для жителей Украины! Работа может быть как в офисе, так и удаленная. Гостиница расположена возле аэропорта Борисполь. Требования: Инициативность. Уделять работе не менее 6 часов в ...

    HTMLCSSCorelDRAWIllustratorPhotoshop
    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Новый дизайн для сайта отеля

    $1000

    Для дизайнера из Украины. Желательно личная встреча. Необходимо разработать профессиональный веб сайт частного отеля. Нынешний сайт www.hotelkorona.com.ua Сайт должен являться профессиональным инструментом для продаж гостиничных услуг. Удалённо купим, готовы макет после утверждения макета ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Веб-дизайн в зарубежном стиле + полиграфия

    $500

    Читайте по ссылке. Если вы понимаете о чем там пишут и умело используете все способы для создания сайтов, тогда мы с вами сработаемся. http://planet-design.com.ua/2010/10/30/10-samix-kreativnyx-i-krasivyx-stilej-v-veb-dizajne/ Бизнес-стиль пришел к нам «из-за бугра» и служит для продажи какого-либо товара ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Обновления сайта для частной гостиницы

    $1000

    Обновления сайта для частной гостиницы. Внимание: Только для разработчиков из Украины Сайт отеля www.hotelkorona.com.ua Юзабилити, Функционал, Дизайн. Требуется комплексный подход в улучшении всего сайта. 1. Разработка структуры сайта - продуманное и логичное юзабилити. 2. Разработка функционала: Форма бронирования, ...

    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип для студии маникюра в Киеве

    $100

    Необходимо разработать логотип студии маникюра (Nail-bar). Услуги маникюра/педикюра для женщин и мужчин. Предварительно в каком стиле будет студия и образцы логотипа во вложении. Цветовое оформление студии: стены- светлый; пол – ...

    Логотипы и Знаки40 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редизайн сайта частного отеля

    $500

    Сайт www.hotelkorona.com.ua Ценим умение создавать современные, запоминающиеся, профессиональные дизайны, ценность которых определяется не графической перегруженностью , а умение с помощью дизайна обратить внимание пользователя на главную и второстепенную информацию на сайте, подчеркнуть важные моменты, в ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется разработчик сайтов на Joomla

    $1000

    Опыт создания сайтов с нуля на смс Joomla. Умение качественно программировать, верстать, добавлять модули, разрабатывать формы, натягивать дизайн или его элементы в уже существующие сайты. А так же предоставлять круглосуточную оперативную поддержку хостинга и сайтов. ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка рекламной продукции

    $500

    Разработка рекламной продукции: ситилайты, визитки, буклеты, флаера. для частного отеля. Отель расположен в Киеве. Ответственность за полный цикл – изготовление, утверждение, заказ, доставка. Работа и оплата сдельная и договорная. Работа у нас в офисе ...

    Верстка полиграфии26 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Раскрутка сайта гостиницы

    $500

    Требуется комплексное продвижение отеля в интернете по запросам: гостиницы Киева, отели Киева, гостиницы Борисполя, отели Борисполя и все н.ч. которые связанные с данными запросами. Уже имеющиеся сайты: Hotelkorona.com.ua hotelkorona.kiev.ua koronahotel.ru hotelkorona-kiev.com От Вас: Предоставления плана по продвижению ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад