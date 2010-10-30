webinhotel

Частному отелю требуется комплексное продвижение гостиничных и сопутствующих услуг в сети интернет и за его пределами. Задачи: Контекстная реклама. Написание рекламных текстов. Написание статей. Только для специалистов из Украины. Зарплата от 5000грн. Email: [email protected] Skyp serpan07 Тел: 050-440-37-53 hotelkorona.com.ua
- $1000Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт12 лет назад
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Требуется копирайтер в гостиницу для написания рекламных текстов и предложений. Образование в сфере журналистики и знание литературного английского приветствуется. Работа может быть как в офисе, так и удаленная. Уделять работе не менее 6 часов в день. Объем ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт12 лет назад
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В частный отель на постоянную работу требуется менеджер контента. Работа только для жителей Украины! Работа может быть как в офисе, так и удаленная. Гостиница расположена возле аэропорта Борисполь. Требования: Инициативность. Уделять работе не менее 6 часов в ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Для дизайнера из Украины. Желательно личная встреча. Необходимо разработать профессиональный веб сайт частного отеля. Нынешний сайт www.hotelkorona.com.ua Сайт должен являться профессиональным инструментом для продаж гостиничных услуг. Удалённо купим, готовы макет после утверждения макета ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт12 лет назад
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Читайте по ссылке. Если вы понимаете о чем там пишут и умело используете все способы для создания сайтов, тогда мы с вами сработаемся. http://planet-design.com.ua/2010/10/30/10-samix-kreativnyx-i-krasivyx-stilej-v-veb-dizajne/ Бизнес-стиль пришел к нам «из-за бугра» и служит для продажи какого-либо товара ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт12 лет назад
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Обновления сайта для частной гостиницы. Внимание: Только для разработчиков из Украины Сайт отеля www.hotelkorona.com.ua Юзабилити, Функционал, Дизайн. Требуется комплексный подход в улучшении всего сайта. 1. Разработка структуры сайта - продуманное и логичное юзабилити. 2. Разработка функционала: Форма бронирования, ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо разработать логотип студии маникюра (Nail-bar). Услуги маникюра/педикюра для женщин и мужчин. Предварительно в каком стиле будет студия и образцы логотипа во вложении. Цветовое оформление студии: стены- светлый; пол – ...Логотипы и Знаки40 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Сайт www.hotelkorona.com.ua Ценим умение создавать современные, запоминающиеся, профессиональные дизайны, ценность которых определяется не графической перегруженностью , а умение с помощью дизайна обратить внимание пользователя на главную и второстепенную информацию на сайте, подчеркнуть важные моменты, в ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Опыт создания сайтов с нуля на смс Joomla. Умение качественно программировать, верстать, добавлять модули, разрабатывать формы, натягивать дизайн или его элементы в уже существующие сайты. А так же предоставлять круглосуточную оперативную поддержку хостинга и сайтов. ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт13 лет назад
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Разработка рекламной продукции: ситилайты, визитки, буклеты, флаера. для частного отеля. Отель расположен в Киеве. Ответственность за полный цикл – изготовление, утверждение, заказ, доставка. Работа и оплата сдельная и договорная. Работа у нас в офисе ...Верстка полиграфии26 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуется комплексное продвижение отеля в интернете по запросам: гостиницы Киева, отели Киева, гостиницы Борисполя, отели Борисполя и все н.ч. которые связанные с данными запросами. Уже имеющиеся сайты: Hotelkorona.com.ua hotelkorona.kiev.ua koronahotel.ru hotelkorona-kiev.com От Вас: Предоставления плана по продвижению ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад