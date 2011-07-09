Создание логотипа по готовому брифу

$55
Логотипы и ЗнакиЗавершен23 заявки3253 просмотра
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#1$55

Здравствуйте, требуется создать логотип для тур-фирмы.

Все пожелания и рекомендации - в прикрепленном брифе.

Если возникнет свое видение, выходящие за рамки брифа, предлагайте в качестве второго варианта.

Работы принимаются до 05.07.2011.

12 лет назад
Stani-Slava
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
4 отзыва
Победитель конкурса
alissia-S
Алиция 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
18 дней назад
12 лет назад
#1
Отличный специалист, предложила несколько вариантов логотипов, один из которых ("золотая рыбка") абсолютно не соответствовал брифу и... был в категорично-утвердительной форме принят всеми директорами предприятия! Спасибо за креатив, за нестандартность подхода. Заслуженное первое место и мое восхищение. Мои рекомендации всем!
Спасибо за интересный конкурс. Быстрые ответы заказчика и полная мгновенная оплата — залог приятной работы и взаимопонимания. Благодарю за сотрудничество.
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alissia-S
Алиция 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
18 дней назад
12 лет назад
#1
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