Создание логотипа по готовому брифу

Отличный специалист, предложила несколько вариантов логотипов, один из которых ("золотая рыбка") абсолютно не соответствовал брифу и... был в категорично-утвердительной форме принят всеми директорами предприятия! Спасибо за креатив, за нестандартность подхода. Заслуженное первое место и мое восхищение. Мои рекомендации всем!