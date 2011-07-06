Логотип для строительной компании

Необходимо разработать логотип студии маникюра (Nail-bar). Услуги маникюра/педикюра для женщин и мужчин. Предварительно в каком стиле будет студия и образцы логотипа во вложении. Цветовое оформление студии: стены- светлый; пол – ...
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Требуется разработка логотипа для строительной компании.
Подробности в файле.
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