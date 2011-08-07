Оформление магазина детской одежды

Присоединюсь ко всем положительным предыдущим отзывам, добавлю про удивительное терпение в работе с капризным заказчиком. - "А сделайте мне так..." - "Будет не хорошо..." - "Нет, Вы сделайте, а я посмотрю..." - "Ну да, согласна, не хорошо..." Спасибо, Виктор, за удачный логотип, удивительнуо оформленную входную группу! Я очень довольна!