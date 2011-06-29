Ночной клуб в Стокгольме

Добрый день, товарищи :) Девушка занимается предоставлением частных услуг парикмахера-стилиста. Это стрижки, причёски, окрашивания, наращивание волос, процедуры по восстановлению волос... и т.д и т.п. Мастер хороший и её многие узнают по имени и фамилии (Татьяна Тараканова) Собственно ...
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Добрый день, меня зовут Александр, я один из соовледельцев начного клуба в пригороде Стокгольма, Nacka. Клуб на данный момент находится в строительстве, название клуба Chiiit, где каждая i означает четерех соовлодельцев клуба. По понятным причинам ($) веб дизайнеров и программистов будем искать в России.
Теперь поподробней о логотипе, логотип нам нужен не для сайта, а для самого здания, конечно тот же самый логотип будет на сайте. Цвет логотипа на выбор, само здание на данный момент желтое, но в августе будем перекрашено в светло голубой. Вообщем выкладывайте свое портфолио и идеи и мы будем выбирать с кем работать. То есть первый проэкт логотип, потом та же группа будем строить сайт под ключ, ближе к концу июля. Благодарю за внимание, удачи.
Оплата будет проходить через систему paypal , поскольку приобрести веб мони в Швеции не возможно!
Контакт : [email protected]
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