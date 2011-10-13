Нужно придумать и разработать дизайн 2-х банеров. Тексты от нас, пожелания по цветам и наполнению дадим. Размеры баннера 140 см x220 см, печататься будет на сетке.
Дизайн-макет щита 3х6м + 2 таблички 1,2х0,8м
Здравствуйте, господа! :)
Идея в следующем: будет щит 3х6м на оживленной улице и в дополнении к нему 2 информационные таблички 1,2х0,8м со стрелками (на столбах): одна на повороте, где надо свернуть, если ехать от щита, и 1 указывает на проходную, куда надо заходить.
Потенциальные покупатели должны свернуть по указателю на щите и дальше будут доезжать до проходной, ориентируясь по 2-м табличкам-указателям на столбах поэтому или на щите должна быть информация, типа "следите за указателями" или может быть указатели и щит в одном стиле, одним словом, чтобы сразу было понятно, что указатели относятся к щиту.
Например на щите вместе с информацией "следите за указателями" будет примерный вид таблички или же отличительный знак (например символ раскаленного колеса, проплавляющего лед).
В приложении фотография места, где будет находится щит и примерный вид макета щита, а так-же фото мест, где будут таблики, на этих каритнках комментарии.
Нужнен макет щита и примерный макет 2-х табличек, надо придумать дизайн так, чтобы щит и таблички работали в связке.
Надо доработать дизайн, используя контрастные цвета и типы шрифтов (примеры в файле со схематичным примерным дизайном щита).
Щит будет располагаться в ноябре, так что зеленой листвы и травы уже не будет.
Желательно основной цвет фона использовать желтый, шрифт черный,
вставки - фон белый, шрифт красный.
На фото в примерном дизайне щита видно, что часть щита закрыта деревом.(видимая часть обозначена в примерном дизайне)
При разработке учесть это. Там где щит закрыт деревом можно нарисовать что-нибудь.
Можно обыграть текст "безопасность и комфорт".
Поэтому основные элементы должны быть расположены в области видимости (обозначена на примерном макете)
Там где щит закрыт деревом можно нарисовать что-нибудь. Можно обыграть текст "безопасность и комфорт".
Должна быть самая крупная надпись "ЗИМНИЕ ШИНЫ"
Должен быть слоган "Купи сейчас дешевле" тоже крупным шрифтом
Должна быть стрелка - указатель (как нарисовано), его смысл "здесь свернуть направо и после ж/д путей налево"
На щите должна быть информация, типа "следите за указателями" или может быть указатели и щит в одном стиле, одним словом, чтобы сразу было понятно, что указатели относятся к щиту, например на щите вместе с информацией "следите за указателями" будет примерный вид таблички или же отличительный знак (например символ раскаленного колеса, проплавляющего лед).
Технические требования к макету щита в приложенной файле,
Технические требования к табличкам примерное, т.к. они будут дорабатываться дизайнером изготовителя табличек:
есть общий размер (1,2х0,8м) и фотографии готовых образцов. Изображение должно быть вписано внутрь рамки, как на фото, стрелки тоже как на фото.
Прошу учесть так же рекомендации к разработке макетов щитов вот ссылка:
http://smboard.ru/recomendacii_po_razrabotke_design_maketov
Контакты здесь или icq 427418014
Победитель конкурса
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