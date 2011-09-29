дизайн ч/б постера 3х2 метра на главную стену сток центра европейских брендов (j.lo, bershka, zara и др)
Сделать подобный дизайн
Смотрим на данное изображение http://s2.ipicture.ru/uploads/20111007/IHP16E6t.png.
На стене которая выделена чёрным http://s2.ipicture.ru/uploads/20111007/Tb47vyH5.jpg цветом надо сделать подобное объёмное изображение. Дизайн для караоке бара. Место сфотографировано с боку но сам дизайн должен быть сделан как будто он перед нами
Вид с боку. На сцене слева поёт девушка в красном платье. На неё направлен проектор. Справа мы видим столики за которыми сидят люди.
Необходимо сделать дизайн макет для печати
Просьба указать стоимость и сроки.
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