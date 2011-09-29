Сделать подобный дизайн

Смотрим на данное изображение http://s2.ipicture.ru/uploads/20111007/IHP16E6t.png.

На стене которая выделена чёрным http://s2.ipicture.ru/uploads/20111007/Tb47vyH5.jpg цветом надо сделать подобное объёмное изображение. Дизайн для караоке бара. Место сфотографировано с боку но сам дизайн должен быть сделан как будто он перед нами

Вид с боку. На сцене слева поёт девушка в красном платье. На неё направлен проектор. Справа мы видим столики за которыми сидят люди.

Необходимо сделать дизайн макет для печати

Просьба указать стоимость и сроки.