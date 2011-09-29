Требуется создать баннер для наружной рекламы в векторном формате. Размер баннера 6 метров по горизонтали, 3 метра по вертикали. Висеть будет у дороги на высоте 2 метров. Цветовая гамма: ...
Постер на главную стену сток центра
дизайн ч/б постера 3х2 метра на главную стену сток центра европейских брендов (j.lo, bershka, zara и др)
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