срочно требуетя дизайн двух лайтбоксов 1м х 6,5 м 1м х 10.9м Надпись кафе-бар случайные люди две надписи представляют из себя букву г (те на углу) требования к макету: разработать ...
Баннер Посуда оптом
Требуется создать баннер для наружной рекламы в векторном формате.
Размер баннера 6 метров по горизонтали, 3 метра по вертикали. Висеть будет у дороги на высоте 2 метров.
Цветовая гамма: фон светлые пастельные тона. Текст - контрастные цвета. Телефоны должны ярко выделяться на фоне всего баннера! Дизайн должен
быть современным, приятным для глаз, привлекающим внимание.
Собственно вот содержимое баннера:
- Логотип компании в приложении (Саванна)
- Текст: Посуда оптом - желательно расположить вверху по всей ширине баннера.
- Еще текст: Прямые поставки: Россия, Украина, Беларусь, Китай. Отправка в регионы.
- Еще текст: Фарфор, Хрусталь, Керамика, Стекло
- Адрес внутри стрелочки указывающей "на право" и вариант "на лево" (так как баннер будет висеть с двух сторон): Писемского 1А, корпус 7/1
- Номер телефона: 271-35-74
- Адрес сайта: www.savanna.ru
Телефоны должно быть хорошо видно! В баннере желательно использовать фото посуды по теме. Лучше если это будет выглядеть аккуратно. Не нужно
добавлять какие-то экзотические кружки или вазы всех цветов радуг. Посетите сайт http://savanna.ru - посмотрите чем торгуют, чтобы понять
какие лучше добавлять изображения в баннер.
Ждем ваших заявок!
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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