Баннер Посуда оптом

# 1 — $ 100

Требуется создать баннер для наружной рекламы в векторном формате.

Размер баннера 6 метров по горизонтали, 3 метра по вертикали. Висеть будет у дороги на высоте 2 метров.

Цветовая гамма: фон светлые пастельные тона. Текст - контрастные цвета. Телефоны должны ярко выделяться на фоне всего баннера! Дизайн должен

быть современным, приятным для глаз, привлекающим внимание.

Собственно вот содержимое баннера:

- Логотип компании в приложении (Саванна)

- Текст: Посуда оптом - желательно расположить вверху по всей ширине баннера.

- Еще текст: Прямые поставки: Россия, Украина, Беларусь, Китай. Отправка в регионы.

- Еще текст: Фарфор, Хрусталь, Керамика, Стекло

- Адрес внутри стрелочки указывающей "на право" и вариант "на лево" (так как баннер будет висеть с двух сторон): Писемского 1А, корпус 7/1

- Номер телефона: 271-35-74

- Адрес сайта: www.savanna.ru

Телефоны должно быть хорошо видно! В баннере желательно использовать фото посуды по теме. Лучше если это будет выглядеть аккуратно. Не нужно

добавлять какие-то экзотические кружки или вазы всех цветов радуг. Посетите сайт http://savanna.ru - посмотрите чем торгуют, чтобы понять

какие лучше добавлять изображения в баннер.

Ждем ваших заявок!