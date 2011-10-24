Баннер Посуда оптом

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен60 заявок3276 просмотров
#1$100

Требуется создать баннер для наружной рекламы в векторном формате.

Размер баннера 6 метров по горизонтали, 3 метра по вертикали. Висеть будет у дороги на высоте 2 метров.

Цветовая гамма: фон светлые пастельные тона. Текст - контрастные цвета. Телефоны должны ярко выделяться на фоне всего баннера! Дизайн должен

быть современным, приятным для глаз, привлекающим внимание.

Собственно вот содержимое баннера:

- Логотип компании в приложении (Саванна)

- Текст: Посуда оптом - желательно расположить вверху по всей ширине баннера.

- Еще текст: Прямые поставки: Россия, Украина, Беларусь, Китай. Отправка в регионы.

- Еще текст: Фарфор, Хрусталь, Керамика, Стекло

- Адрес внутри стрелочки указывающей "на право" и вариант "на лево" (так как баннер будет висеть с двух сторон): Писемского 1А, корпус 7/1

- Номер телефона: 271-35-74

- Адрес сайта: www.savanna.ru

Телефоны должно быть хорошо видно! В баннере желательно использовать фото посуды по теме. Лучше если это будет выглядеть аккуратно. Не нужно

добавлять какие-то экзотические кружки или вазы всех цветов радуг. Посетите сайт http://savanna.ru - посмотрите чем торгуют, чтобы понять

какие лучше добавлять изображения в баннер.

Ждем ваших заявок!

14 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
#1
Было очень приятно работать с Еленой. Все правки какие нужно было внести - были внесени моментально! Все наши хотелки учтены и сделаны. Все время на связи, работает оперативно, качественно. Всем рекомендую этого исполнителя.
Был проведен интересный конкурс по наружной рекламе! Отличный работодатель, четко поставил задачу, моментально оплатил. Спасибо. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
#1