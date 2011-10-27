Необходима помощь в создании дизайна для стенда "ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ НАШЕЙ ШКОЛЫ", размер готового стенда: 120 СМ(ШИРИНА)х90 СМ(ВЫСОТА). На основном пространстве стенда будут размещаться пластиковые прозрачные карманы для фотографий 10Х15. Способ изготовления стенда - печать на ...
Нужно придумать и разработать дизайн 2-х баннеров.
Нужно придумать и разработать дизайн 2-х банеров.
Тексты от нас, пожелания по цветам и наполнению дадим.
Размеры баннера 140 см x220 см, печататься будет на сетке.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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