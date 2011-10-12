Макет стенда для школы (предмет: физкультура)

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен4 заявки220 просмотров

Необходима помощь в создании дизайна для стенда "ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ НАШЕЙ ШКОЛЫ", размер готового стенда: 120 СМ(ШИРИНА)х90 СМ(ВЫСОТА). На основном пространстве стенда будут размещаться пластиковые прозрачные карманы для фотографий 10Х15. Способ изготовления стенда - печать на самоклеящейся бумаге, с монтажем на толстый пластик.

14 лет назад
IgnatovaOlga
Ольга 
43 года
15 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

NewWorker
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
14 лет назад
$15
2 дня
Работ сделана быстро, четко и в обозначенный срок. Остались довольны сотрудничеством. Спасибо.
Хороший заказчик. Всё по теме и оперативно вносили корректировки. Оплатили без проблем. Приятно работать. Спасибо за сотрудничество! Олег.

Заявки фрилансеров

NewWorker
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
14 лет назад

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