IgnatovaOlga

Необходимо выполнить дизайн-проект по образцу
- Интерьеры и Экстерьеры11 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо сделать яркое фото-приглашение в ПЕРУ и на ОСТРОВ ПАСХИ к юбилею. По сути - оформить программу поездки как открытку.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо перевести статью французского психоаналитика на русский язык. Объём 77 страниц.Переводы15 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо делать схемы летних кафе с визуализацией.Завершен5 лет назад
Необходимо сделать дизайн-проект летнего кафе по образцу.Интерьеры и Экстерьеры19 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать 2 схемы летнего кафе по образцу. Домолнительно 2 визуализации площадки, привязка к фото.3D-графика35 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать лаконичную солидную визитку для юриста.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо сделать баннер для рекламы сайта о лицензировании реализации алкоголя.Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо сделать визуализацию летнего кафе по образцу.Интерьеры и Экстерьеры28 заявокЗакрыт6 лет назад
В наличии 2-х комнатная квартира - 65 м.кв, есть план перепланировки с перепрофилированием помещений (на кухню - детскую, кухню - в гостиную, дополнительно к спальне - гардеробная. Необходимо сделать проект с акцентом на световые решения ...Интерьеры и Экстерьеры17 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходим линейный чертеж и 2 картинки с привязкой. Отправляю фото на всякий случай, чтобы вы могли посмотреть. Задача в следующем: делаем летнее кафе на газоне: зонты, как на образце, клумбы и подиум - дерево. Ширина ...Чертежи и Схемы5 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть планы БТИ, необходима 3D модель с обозначенной перепланировкой.Интерьеры и Экстерьеры32 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать визуализацию по ТЗ. Второй этаж дома полностью реконструируется. С фронтона убираем мезонин (будет в итоге просто плоский треугольник) и на нем необходимо разместить окна, так, чтобы внутри было два помещения с перегородкой, т.е. ...Архитектура зданий7 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать рабочий проект по готовой визуализации и ТЗ. Чертежи, узлы, разрезы и т.п.Чертежи и Схемы6 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать визуализацию летнего кафе. Есть образец и фото.Завершен10 лет назад
Есть фото существующего положения, схема входов и образец того, на что ориентироваться. Необходимо сделать качественную визуализацию (на уровне образца). Фасад необходимо "привести в порядок", в итоге отрисовать заново. Остекление как на образце, входы убираем. На ...Закрыт10 лет назад
Есть готовый проект и визуализация с изменениями (стационарный навес заменен маркизой). Необходимо внести изменения в проект с учетом появления маркизы. Ссылку на проект скину по запросу.Архитектура зданий6 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть картинка в маленьком разрешении - витраж. Необходимо подготовить файл для печати этого витража на самоклеящейся пленке в хорошем разрешении, пленка будет накатываться на оконное стекло. Размер стекла: 1232мм Х 372мм.Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо убрать с фотографии от "следы пребывания человека"....фото прилагаю....идея в том, чтобы в итоге ничего не было на столе этой кухни, т.к. эта фотография должна стать иллюстрацией образца ремонта.)Обработка фотографий10 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть несколько фотографий, необходимо сделать поздравление-приглашение в дом отдыха ко дню рождения.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад