IgnatovaOlga

Необходимо сделать визуализацию по ТЗ. Второй этаж дома полностью реконструируется. С фронтона убираем мезонин (будет в итоге просто плоский треугольник) и на нем необходимо разместить окна, так, чтобы внутри было два помещения с перегородкой, т.е. ...