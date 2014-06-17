IgnatovaOlga

Ольга IgnatovaOlga

 
41 годРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
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$10
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
noblefoxy
Татьяна 
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
4 года назад
Макет поздравления/приглашения в поездку за границу
Долго не могли определиться как же все таки лучше сделать, но в итоге пришли к хорошему результату! Оплата моментальная, с заказчиком приятно работать :)
Довольна работой с Татьяной. Оперативно, грамотно, со вкусом. Сотрудничество и общение оставили приятное послевкусие. Однозначно рекомендую!!
Ответный отзыв
erio
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Заказы на эскизы и схемы летних кафе.
Отличный заказчик, приятно работать, оплата без проволочек. Спасибо за заказ!
Визуализация выполнена на хорошем уровне. Исполнитель пунктуален, коммуникабелен и хорошо понимает задачу и уточнения. Сотрудничаю с удовольствием))
Ответный отзыв
art-ground_com
Сергей 
34 годаШри-Ланка
14 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Дизайн визитки.
Ольга очень позитивная, приятная в общении девушка. Работать легко и приятно. Безупречный заказчик!
Спасибо, довольна. Работа выполнена быстро, профессионально и с большим терпением.
Ответный отзыв
art-ground_com
Сергей 
34 годаШри-Ланка
14 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Необходимо сделать баннер.
Чёткая задача, 100%-ая предоплата, минимум правок. Отличный заказчик. Рекомендую!
Народ, очень довольна, быстро, четко....и со вкусом всё Ок!!!))
Ответный отзыв
ruwolf
42 годаУкраина
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
3D модель схемы квартиры.
Рекомендую как порядочного заказчика. Побольше бы таких. Задание поставлено четко, быстро, все уточнения выдавались моментально, соответственно выполнить заказ удалось в минимальные сроки. с оплатой проблем не было. по первому слову все оплачено.
Оценка, действительно ДЕСЯТЬ баллов. Было очень приятно сотрудничать. Работа выполнена опреативно, четко, профессионально. Одно слово - мастер своего дела. Спасибо.
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