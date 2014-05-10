Необходимо сделать визуализацию летнего кафе.

Мне понравилось сотрудничать с Дмитрием. Работа выполнена качественно и в оговоренный срок. Корректировки вносились оперативно. А еще могу сказать, что Дима, с моей точки зрения, человек щедрый в душевном и профессиональном отношении. Спасибо.