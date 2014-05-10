Необходимо сделать визуализацию летнего кафе.

Архитектура зданийЗавершен11 заявок232 просмотра
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Необходимо сделать визуализацию летнего кафе. Есть образец и фото.

10 лет назад
IgnatovaOlga
Ольга 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
LEEOPT
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва
10 лет назад
$50
3 дня
Мне понравилось сотрудничать с Дмитрием. Работа выполнена качественно и в оговоренный срок. Корректировки вносились оперативно. А еще могу сказать, что Дима, с моей точки зрения, человек щедрый в душевном и профессиональном отношении. Спасибо.
Конкретная постановка задания, своевременные уточнения по ходу выполнения, как и оплата. И вообще, - человек хороший...