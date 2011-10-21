3D-модели настилов: террасы, балконы, веранды

Имеется необходимость в создании 3D-моделей: настилов, балконов, террас.

Модели необходимы простые, без изысков, важно именно наложенная текстура на объект покрытия http://img.weiku.com/waterpicture/2011/10/21/17/Wood_Polycompounds_Floor_634591647016361647_1.jpg (wpc texture deck)

Объем около 3-5 проектов в день.

Готовы платить до 200 руб. за проект, не зависимо от сложности проекта, настил или беседка, как пример.

Необходимо человек, который бы не подводил со сроками, выполнял в четко назначенные им сроки.