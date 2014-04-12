Дипломная работа по вентиляции/отоплению

Есть нарезанные хаотично фасады 2-этажных таунов (проект планировки). Есть внешний вид таунов. Нам для прорисовки Архстилистики надо быстро поднять тауны в том виде, в котором они должны стоять на улице. Т.е. сделать 3д картинку улиц, ...