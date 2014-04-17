Необходимо сделать визуализацию фасада по ТЗ

Есть фото существующего положения, схема входов и образец того, на что ориентироваться. Необходимо сделать качественную визуализацию (на уровне образца).

Фасад необходимо "привести в порядок", в итоге отрисовать заново. Остекление как на образце, входы убираем. На новой визуализации будет 4 двери - 2 вертушки и 2 распашных (схема прилагается). Плюс будем "вешать" вывеску.

Подробное ТЗ вышлю по запросу на электронку.