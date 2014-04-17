Необходимо сделать визуализацию фасада по ТЗ

Архитектура зданийЗакрыт12 заявок222 просмотра
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Есть фото существующего положения, схема входов и образец того, на что ориентироваться. Необходимо сделать качественную визуализацию (на уровне образца).

Фасад необходимо "привести в порядок", в итоге отрисовать заново. Остекление как на образце, входы убираем. На новой визуализации будет 4 двери - 2 вертушки и 2 распашных (схема прилагается). Плюс будем "вешать" вывеску.

Подробное ТЗ вышлю по запросу на электронку.

10 лет назад
IgnatovaOlga
Ольга 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
ilnurka
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
4 отзыва(-1)
10 лет назад
$80
2 дня
Мне не понравилось сотрудничать с данным исполнителем. Начиналось все динамично и хорошо, когда дело дошло до финишной прямой Ильнура не стала присылать последний эскизный вариант не смотря на мои просьбы прислать его в любом виде с защитой или в демо-версии, необходимо было получить деньги у руководства, а для этого мне надо было предоставить картинку . После перечисления собственных денег я ждала еще целый рабочий день. В итоге оказалось, что в данных для перевода денег была не верно указана фамилия...с этим разобрались, деньги исполнитель в итоге получил, при этом к проекту были необходимы небольшие изменения, мне было обещано, что все будет сделано...прошло уже 3 недели. Не приятно, когда мнительный человек сам оказывается настолько необязательным.