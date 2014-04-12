Дипломная работа по ПГС

Нужно сделать10 проектов домов из бруса 2 эт. для строительного сайта. Каждый проект содержит: рисунок 3D, фасады, планировки. Документация к проектам не нужна. Пример необходимого качества и состав в файле. Интересует стоимость десяти проектов и сроки.