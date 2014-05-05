Требуются проектировщики

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Московская девелоперская компания приглашает на работу и к сотрудничеству (фриланс), проектировщиков согласно требований во вложенном файле, по открытым вакансиям организации: ГИП, ГАП, ГПК (КЖ, КМ и пр.), специализированные инженера-проектировщики ЭО, ОВ, ВК, СС, АПС, ООС, ОВОС и пр. Основная деятельность девелопера в Московском регионе (РФ) — разработка и комплексное освоения (от концепции до эксплуатации) проектов малоэтажного и среднеэтажного жилого строительства, с социальной инфраструктурой: школы, детсады, административные здания, торговые комплексы.
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