3d модели беседок для SketchUp

Архитектура зданийЗавершен8 заявок563 просмотра
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Моделирование беседок по эскизам.

Есть только то, что во вложении.

10 лет назад
dmitrievee
Евгений 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
ivan-zashlyuk
Иван Зашлюк 
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
10 лет назад
$30
2 дня
Качественно и в срок сдана работа. По эскизам от руки, без размеров, не задавая вопросов исполнил в лучшем виде. Плюс предложены доработки от себя. Рекомендую!
Отличный заказчик. Грамотно ставит задачу. Своевременная оплата. Рекомендую+