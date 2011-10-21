Разработка рабочей документации КР

$1000
Архитектура зданийЗакрыт4 заявки176 просмотров
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Требуется разработать рабочую документацию раздела "Конструктивные решения" 3 типов коттеджей (апартаментов). Ниже прилагаю планировки каждого из типов апартаментов.

Выполнение работы предусматривается по "Системе удаленных рабочих мест" (СУРМ).

http://yadi.sk/d/ysyg6OH-PDaH7

10 лет назад
SURM
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад