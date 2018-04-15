Дизайн визитки.

Дизайн продукцииЗавершен17 заявок224 просмотра
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Необходимо сделать лаконичную солидную визитку для юриста.

6 лет назад
IgnatovaOlga
Ольга 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
art-ground_com
Сергей 
34 годаШри-Ланка
14 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$10
1 день
Спасибо, довольна. Работа выполнена быстро, профессионально и с большим терпением.
Ольга очень позитивная, приятная в общении девушка. Работать легко и приятно. Безупречный заказчик!