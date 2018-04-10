Необходимо создать"маркетинг-кит"

Дизайн продукцииЗакрыт2 заявки170 просмотров
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Необходимо разработать и сделать дизайн "маркетинг-кит"для строительной компании. Сайт компании http://masterpola5.ru. Просим при

ответе указывать сроки и стоимость услуг, а также контактный номер в востап,

телеграмм или вайбер. По возможности присылайте КП.  Если никогда не реализовывали, не оставляйте отклик, пожалуйста, чтобы не тратить ваше и наше время.

6 лет назад
ppc_87
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад