Разработать дизайн обложки проекта дома

Дизайн продукцииЗакрыт11 заявок231 просмотр
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Фирма занимается проектированием домов. Необходимо придумать дизайн обложки проекта.

Текущая обложка во вложении, логотип тоже. Необходимо что-то новое, интересное, с логотипом.

6 лет назад
kolomietsdv
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Julia2018
Юлия 
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$7
1 день
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