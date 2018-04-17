Сделать макет сертификата, сер.,

Есть лого компании и фир стиль, который реализован на новом сайте (который сейчас готовится к запуску). Необходимо: 1) Визитки: 6 человек и 1 общая 2) Папка 3) Блокнот 4) Конверт (два варианта, с небольшим и большим размером) Большой размер под ...