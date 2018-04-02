Простая визитка

Нужно разработать дизайн постера По структуре полный аналог вот такого варианта - https://warm-on.ru/media/catalog/product/cache/image/500x500/e9c3970ab036de70892d86c6d221abfe/2/1/2153931.jpg Наша компания работает в сфере электрических теплых полов.
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Здравствуйте.
Необходимо нарисовать простую визитку (лого + текст)
Пример вышлю.
Указывайте цену.
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