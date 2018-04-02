Простая визитка

Дизайн продукцииЗакрыт10 заявок191 просмотр
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Здравствуйте.

Необходимо нарисовать простую визитку (лого + текст)

Пример вышлю.

Указывайте цену.

6 лет назад
zagent
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
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