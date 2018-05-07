Разработать дизайн трех купонов для получения ДК

КУПОН №1 и КУПОН №2

Требуется изготовить макет для двух купонов.

Описание: клиент совершил покупку, если он не является нашим постоянным клиентом, ему выдают купон №1. купон дает право на получение скидки 20% на следующую покупку в течении 2х месяцев. Когда клиент приходит с купоном №1, совершает покупку, ему выдают купон №2, который дает право на получение скидки 25% в течении 2х месяцев.

Когда клеинт приходит с купоном №2, совершает покупку, ему выдают ДК.

нужно разработать макет купона №1 и купона №2.

основные требования:

1. Макет двухсторонний. размер А6. печать планируется глянцевая.

2. Стиль и цветовая гамма: в едином стиле и в единой цветовой гамме с предоставленными материалами, но желательно не прямое копирование элементов, а разнообразить. Должно быть стильно, гармонично и красиво.

4. текст:

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА:

1) Персональный ваучер

3) логотип MALINA

4) желательно, сделать схемку, чтобы клиент понимал, что это ваучер первый/второй шаг из трех.

схема должна быть простой! и не перегруженной, можно обойтись без схемы, но нужно дать понять клиенту, что

в третью покупку его ждет в подарок карта постоянного покупателя.

При этом клиент не должен почувствовать манипуляции, поэтому лучше написать именно про подарок на третью покупку)

размер скидки на следующую покупку 20% можно где-то указывать на лицевой, а можно не указывать. на Ваше усмотрение.

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА:

1) обязательно Адреса

"Магазины нижнего белья "MALINA"

ТПУ "Планерная" метро Планерная, ул. Планерная д.7, этаж 1, тел 8-925-383-98-04

ТРЦ "Спектр", метро Теплый Стан, ул. Новоясеневский пр. д.1, этаж 1, тел 8-925-383-98-05

2) условия: Ваучер действителен со следующего дня после выдачи в течении двух месяцев.

Ваучер дает право на получение разовой скидки "20%" на все белье, кроме уцененнных коллекций.

Действителен только при наличии кассового чека.

на обороте должно быть место для прикрепления кассового чека. (скошенный угол).

5) Купон №2 отличается от первого купона только размером скидки- 25%.

Купоны могут отличаться цветом. (например зеркальный фон, илиодни светлый, другой темный).

6) не стоит подписывать прямым текстом "Купон №1" и "купон №2".

купон №3.

Купон №3 также выдается тем клиентам, которые хотят получить нашу ДК.

Смысл в том, что человек должен совершить три покупки и в третью покупку, ему выдадут ДК. Первая и вторая покупка будут отмечены штампом в специальном окошке.

Основные требования:

1. Макет двухсторонний.

2. Размер 50*90 мм мм. печать планируется глянцевая.

3. Стиль и цветовая гамма: в едином стиле и в единой цветовой гамме с предыдущим флаером, но желательно не прямое копирование элементов, а разнообразить. Должно быть стильно, гармонично и красиво.

4. текст:

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА:

1) Название "Ваучер для получение дисконтной карты"

2) логотип MALINA

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА:

1) Адреса магазинов:

Магазин нижнего белья "MALINA"

ТПУ "Планерная", метро Планерная, ул. Планерная д.7, этаж 1, тел 8-925-383-98-04

ТРЦ "Спектр", метро Теплый Стан, ул. Новоясеневский пр. д.1, этаж 1, тел 8-925-383-98-05

2) Условия: Срок действия ваучера: 6 месяцев со дня выдачи.

3) Три круглых окошечка для штампа (3 круга, куда ставиться штамп, диаметр круга может быть около 1 см, +- на Ваше усмотрение исходя из дизайна).