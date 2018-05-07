Разработать дизайн трех купонов для получения ДК

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КУПОН №1 и КУПОН №2
Требуется изготовить макет для двух купонов.
Описание: клиент совершил покупку, если он не является нашим постоянным клиентом, ему выдают купон №1. купон дает право на получение скидки 20% на следующую покупку в течении 2х месяцев. Когда клиент приходит с купоном №1, совершает покупку, ему выдают купон №2, который дает право на получение скидки 25% в течении 2х месяцев.
Когда клеинт приходит с купоном №2, совершает покупку, ему выдают ДК.
нужно разработать макет купона №1 и купона №2.
основные требования:
1. Макет двухсторонний. размер А6. печать планируется глянцевая.
2. Стиль и цветовая гамма: в едином стиле и в единой цветовой гамме с предоставленными материалами, но желательно не прямое копирование элементов, а разнообразить. Должно быть стильно, гармонично и красиво.
4. текст:
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА:
1) Персональный ваучер
3) логотип MALINA
4) желательно, сделать схемку, чтобы клиент понимал, что это ваучер первый/второй шаг из трех.
схема должна быть простой! и не перегруженной, можно обойтись без схемы, но нужно дать понять клиенту, что
в третью покупку его ждет в подарок карта постоянного покупателя.
При этом клиент не должен почувствовать манипуляции, поэтому лучше написать именно про подарок на третью покупку)
размер скидки на следующую покупку 20% можно где-то указывать на лицевой, а можно не указывать. на Ваше усмотрение.
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА:
1) обязательно Адреса
"Магазины нижнего белья "MALINA"
ТПУ "Планерная" метро Планерная, ул. Планерная д.7, этаж 1, тел 8-925-383-98-04
ТРЦ "Спектр", метро Теплый Стан, ул. Новоясеневский пр. д.1, этаж 1, тел 8-925-383-98-05
2) условия: Ваучер действителен со следующего дня после выдачи в течении двух месяцев.
Ваучер дает право на получение разовой скидки "20%" на все белье, кроме уцененнных коллекций.
Действителен только при наличии кассового чека.
на обороте должно быть место для прикрепления кассового чека. (скошенный угол).
5) Купон №2 отличается от первого купона только размером скидки- 25%.
Купоны могут отличаться цветом. (например зеркальный фон, илиодни светлый, другой темный).
6) не стоит подписывать прямым текстом "Купон №1" и "купон №2".
купон №3.
Купон №3 также выдается тем клиентам, которые хотят получить нашу ДК.
Смысл в том, что человек должен совершить три покупки и в третью покупку, ему выдадут ДК. Первая и вторая покупка будут отмечены штампом в специальном окошке.
Основные требования:
1. Макет двухсторонний.
2. Размер 50*90 мм мм. печать планируется глянцевая.
3. Стиль и цветовая гамма: в едином стиле и в единой цветовой гамме с предыдущим флаером, но желательно не прямое копирование элементов, а разнообразить. Должно быть стильно, гармонично и красиво.
4. текст:
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА:
1) Название "Ваучер для получение дисконтной карты"
2) логотип MALINA
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА:
1) Адреса магазинов:
Магазин нижнего белья "MALINA"
ТПУ "Планерная", метро Планерная, ул. Планерная д.7, этаж 1, тел 8-925-383-98-04
ТРЦ "Спектр", метро Теплый Стан, ул. Новоясеневский пр. д.1, этаж 1, тел 8-925-383-98-05
2) Условия: Срок действия ваучера: 6 месяцев со дня выдачи.
3) Три круглых окошечка для штампа (3 круга, куда ставиться штамп, диаметр круга может быть около 1 см, +- на Ваше усмотрение исходя из дизайна).
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