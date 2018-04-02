Создание визитки. Образец предоставлю!

$10
Дизайн продукцииЗакрыт5 заявок131 просмотр
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Создание визитки по оборазцу

Вышлю шаблон визитки 

Необходимо просто вставить имя фамилию и остальные координаты 

И Создать в формате кот я смогу использовать для печати 

6 лет назад
toppyc09
34 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад