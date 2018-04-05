Нужно разработать дизайн визитки психолога.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Необходимо придумать дизайн визиток для проекта по итальянской и американской мебели https://artmobili.ru
- Похожие заказы
- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
МЫ занимаемся организацией фитнес-туров с тренингами для женщин ЦА женщины от 25 до 50 лет , со средним и высоким уровнем дохода, которые могут сорваться в необычное путешествие. Визитка должна быть: яркая лаконичная со слоганом (Разожги свой огонь) КонтактыДизайн продукции19 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Создать 2 макета сертификата, изменить серийние номера. На все 3 дня. Всего 500 сертификатов. Готов обсуждать.Завершен6 лет назад
Здравствуйте. Необходимо нарисовать простую визитку (лого + текст) Пример вышлю. Указывайте цену.Дизайн продукции10 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно разработать дизайн постера По структуре полный аналог вот такого варианта - https://warm-on.ru/media/catalog/product/cache/image/500x500/e9c3970ab036de70892d86c6d221abfe/2/1/2153931.jpg Наша компания работает в сфере электрических теплых полов.Завершен6 лет назад
- $10
Создание визитки по оборазцу Вышлю шаблон визитки Необходимо просто вставить имя фамилию и остальные координаты И Создать в формате кот я смогу использовать для печатиДизайн продукции5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $34
КУПОН №1 и КУПОН №2 Требуется изготовить макет для двух купонов. Описание: клиент совершил покупку, если он не является нашим постоянным клиентом, ему выдают купон №1. купон дает право на получение скидки 20% на следующую покупку в течении ...Завершен6 лет назад
1) Целевая аудитория - студенты (от 18 до 22 лет) Текст: Начни строить свою карьеру сегодня Текст: ООО "Агентство деловой информации" Текст: 25 лет на рынке Текст: 32-32-74 Текст: consultant-penza.ru 2) Целевая аудитория - взрослые (от 35 лет) Текст: У нас работать ...Завершен6 лет назад
- $300
Производитель геймерских компьютерных кресел объявляет конкурс на разработку дизайна брендированной линейки своей продукции. Задание: создать дизайн-проект кресла для киберспортивой команды Virtus Pro. Обязательно использовать фирменные цвета и логотип команды. Работы принимаются в любом виде. Можно присылать ...Завершен6 лет назад
Есть лого компании и фир стиль, который реализован на новом сайте (который сейчас готовится к запуску). Необходимо: 1) Визитки: 6 человек и 1 общая 2) Папка 3) Блокнот 4) Конверт (два варианта, с небольшим и большим размером) Большой размер под ...Завершен6 лет назад