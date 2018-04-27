Разработать дизайн визитки

Дизайн продукцииЗавершен25 заявок240 просмотров
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Нужно разработать дизайн визитки психолога.

6 лет назад
ririshka3
Ирина 
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Milena-Designer
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
день назад
6 лет назад
$15
3 дня
Второй раз выбрала исполнителем Милену. Она отличный специалист. Результат работы великолепный. Милена хорошо понимает, то что хочется заказчику. Очень благодарна ей за работу!
Выполнен интересный проект! Спасибо за сотрудничество. Рекомендую!
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