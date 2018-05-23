Определены финалисты

# 1 — $ 200

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку дизайна упаковки кукурузной палочки «MAISA»

ТОО «Nomad Foods» компания специализируется на производстве и реализации: кукурузной палочки, и сырных шариков.

ТОВАР – кукурузная палочка, уже существующий товар, ТМ «MAISA»

Необходимо разработать новую упаковку для товара. Ценовая категория – средняя.

Упаковка должна отражать ценовую группу, через персонаж и фирменное начертание названия продукта.

На данный момент товар имеет только один (классический) вкус. Планируется расширение вкусовой линейки.

Разрабатывается не прозрачная упаковка, но макет должен быть легко изменяем под требования прозрачной упаковки.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ

Основные конкуренты – кукурузные палочки «Сластена», «Веселая Фабрика», «Хрум Хрум»

Образцы их упаковок в приложениях.

Как должна выглядеть наша упаковка относительно упаковок конкурентов: она должна быть запоминающейся, доброжелательной, вызывающей интерес у детей и желание съесть содержимое, упаковка должна быть «вкусной».

Товары-заменители, которые еще могут стоять на полке с нашим товаром – поп корн, готовые завтраки кукурузные хлопья, шарики, звездочки и пр.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Дети от 4 до 15 лет и их родители со средним уровнем дохода

СОДЕРЖАНИЕ КОММУНИКАЦИИ

Основная коммуникация – это персонаж, возможно предложение вариантов коммуникации с потребителем в виде слогана. Размещать слоган на упаковке не обязательно.

СТИЛЬ УПАКОВКИ

Упаковка должна быть красочной, но в то же время краски не должны быть «ядовитыми», акцент в упаковке на персонаж, который должен понравиться как детям, так и взрослым.

Маиса женственна, богата, она сладкая, вкусная, сытная (утоляет голод), дарит радость, приносит праздник, ее хочется снова и снова. У нас действительно топовый вкусный продукт.

На упаковке должно отражено что товар не содержит химических подсластителей, красителей, синтетический эмульгаторов. Натуральный вид и натуральный вкус.

ПРИОРИТЕТЫ ОБЪЕКТОВ В УПАКОВКЕ:

1. Иллюстрация - Персонаж

2. Название продукта

3. Вид продукта

4. Знак производителя (на обороте)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Бизнес - цели проекта: занятие лидирующих позиций на рынке в своем ценовом сегменте, среди потребителей продукции со схожим качеством и свойствами.

Планируемые результаты: создание потребности в товаре у потребителя, внедрение товара в крупные сетевые компании, в магазины шаговой доступности и на рынки, создание сильного и узнаваемого продукта на рынке Казахстана.

Размер упаковки

1. 250 г. - высота 630 мм - ширина 370 мм,

2. 500 г. высота 510 мм - ширина 650 мм,

развертка в приложении.

Материал упаковки – мягкая упаковка

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ, КАК ВСЕГДА НА ПРОИЗВОДСТВЕ, УПАКОВКА НУЖНА "ВЧЕРА". Поэтому постараемся рассмотреть и объявить победителя за 1-2 недели (до 24.04.2018) Спасибо за интерес к нашему конкурсу!