Определены финалисты

Добрый день. Необходимо придумать дизайн визиток для проекта по итальянской и американской мебели https://artmobili.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку дизайна упаковки кукурузной палочки «MAISA»
ТОО «Nomad Foods» компания специализируется на производстве и реализации: кукурузной палочки, и сырных шариков.
ТОВАР – кукурузная палочка, уже существующий товар, ТМ «MAISA»
Необходимо разработать новую упаковку для товара. Ценовая категория – средняя.
Упаковка должна отражать ценовую группу, через персонаж и фирменное начертание названия продукта.
На данный момент товар имеет только один (классический) вкус. Планируется расширение вкусовой линейки.
Разрабатывается не прозрачная упаковка, но макет должен быть легко изменяем под требования прозрачной упаковки.
СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ
Основные конкуренты – кукурузные палочки «Сластена», «Веселая Фабрика», «Хрум Хрум»
Образцы их упаковок в приложениях.
Как должна выглядеть наша упаковка относительно упаковок конкурентов: она должна быть запоминающейся, доброжелательной, вызывающей интерес у детей и желание съесть содержимое, упаковка должна быть «вкусной».
Товары-заменители, которые еще могут стоять на полке с нашим товаром – поп корн, готовые завтраки кукурузные хлопья, шарики, звездочки и пр.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Дети от 4 до 15 лет и их родители со средним уровнем дохода
СОДЕРЖАНИЕ КОММУНИКАЦИИ
Основная коммуникация – это персонаж, возможно предложение вариантов коммуникации с потребителем в виде слогана. Размещать слоган на упаковке не обязательно.
СТИЛЬ УПАКОВКИ
Упаковка должна быть красочной, но в то же время краски не должны быть «ядовитыми», акцент в упаковке на персонаж, который должен понравиться как детям, так и взрослым.
Маиса женственна, богата, она сладкая, вкусная, сытная (утоляет голод), дарит радость, приносит праздник, ее хочется снова и снова. У нас действительно топовый вкусный продукт.
На упаковке должно отражено что товар не содержит химических подсластителей, красителей, синтетический эмульгаторов. Натуральный вид и натуральный вкус.
ПРИОРИТЕТЫ ОБЪЕКТОВ В УПАКОВКЕ:
1. Иллюстрация - Персонаж
2. Название продукта
3. Вид продукта
4. Знак производителя (на обороте)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Бизнес - цели проекта: занятие лидирующих позиций на рынке в своем ценовом сегменте, среди потребителей продукции со схожим качеством и свойствами.
Планируемые результаты: создание потребности в товаре у потребителя, внедрение товара в крупные сетевые компании, в магазины шаговой доступности и на рынки, создание сильного и узнаваемого продукта на рынке Казахстана.
Размер упаковки
1. 250 г. - высота 630 мм - ширина 370 мм,
2. 500 г. высота 510 мм - ширина 650 мм,
развертка в приложении.
Материал упаковки – мягкая упаковка
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ, КАК ВСЕГДА НА ПРОИЗВОДСТВЕ, УПАКОВКА НУЖНА "ВЧЕРА". Поэтому постараемся рассмотреть и объявить победителя за 1-2 недели (до 24.04.2018) Спасибо за интерес к нашему конкурсу!
- Похожие заказы
- Дизайн продукции22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно разработать дизайн визитки психолога.Завершен6 лет назад
МЫ занимаемся организацией фитнес-туров с тренингами для женщин ЦА женщины от 25 до 50 лет , со средним и высоким уровнем дохода, которые могут сорваться в необычное путешествие. Визитка должна быть: яркая лаконичная со слоганом (Разожги свой огонь) КонтактыДизайн продукции19 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Создать 2 макета сертификата, изменить серийние номера. На все 3 дня. Всего 500 сертификатов. Готов обсуждать.Завершен6 лет назад
Здравствуйте. Необходимо нарисовать простую визитку (лого + текст) Пример вышлю. Указывайте цену.Дизайн продукции10 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно разработать дизайн постера По структуре полный аналог вот такого варианта - https://warm-on.ru/media/catalog/product/cache/image/500x500/e9c3970ab036de70892d86c6d221abfe/2/1/2153931.jpg Наша компания работает в сфере электрических теплых полов.Завершен6 лет назад
- $10
Создание визитки по оборазцу Вышлю шаблон визитки Необходимо просто вставить имя фамилию и остальные координаты И Создать в формате кот я смогу использовать для печатиДизайн продукции5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $34
КУПОН №1 и КУПОН №2 Требуется изготовить макет для двух купонов. Описание: клиент совершил покупку, если он не является нашим постоянным клиентом, ему выдают купон №1. купон дает право на получение скидки 20% на следующую покупку в течении ...Завершен6 лет назад
1) Целевая аудитория - студенты (от 18 до 22 лет) Текст: Начни строить свою карьеру сегодня Текст: ООО "Агентство деловой информации" Текст: 25 лет на рынке Текст: 32-32-74 Текст: consultant-penza.ru 2) Целевая аудитория - взрослые (от 35 лет) Текст: У нас работать ...Завершен6 лет назад
- $300
Производитель геймерских компьютерных кресел объявляет конкурс на разработку дизайна брендированной линейки своей продукции. Задание: создать дизайн-проект кресла для киберспортивой команды Virtus Pro. Обязательно использовать фирменные цвета и логотип команды. Работы принимаются в любом виде. Можно присылать ...Завершен6 лет назад