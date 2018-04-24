NomadFoods

Дизайн упаковки для нас был очень важен, мы работали одновременно с 3-4 исполнителями, каждому из них выносили мозг. Толик на все наши многочисленные ТЗ и мини ТЗ относился серьёзно, качественно проводил изменения, терпеливо дорабатывал. У нас Было более 10 работ в итоге, его дизайн выиграл соц опрос - народ выбрал его упаковку. Очень качественный исполнитель,’с руками растущими откуда надо и самое главное терпеливый и чуткий. Спасибо Вам за вашу работу Анатолий.