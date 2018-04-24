NomadFoods

Нужно сделать финмодель, все входные данные мы дадим, нужна Эксель таблица с графиками
Финансовые услуги15 заявок
Закрыт
5 лет назад
Нужно сделать финмодель, все входные данные мы дадим, нужна Эксель таблица с графиками
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку дизайна упаковки и торговой марки соленных кукурузных шариков «MAISA» ТОО «Nomad Foods» компания специализируется на производстве и реализации: кукурузных палочек, и кукурузных шариков. ТОВАР – кукурузная ...
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку дизайна упаковки кукурузной палочки «MAISA» ТОО «Nomad Foods» компания специализируется на производстве и реализации: кукурузной палочки, и сырных шариков. ТОВАР – кукурузная палочка, уже существующий товар, ...