NomadFoods

Онгарсын Байузаков NomadFoods

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Разработка дизайна упаковки Кукурузных шариков Определен победитель

    $200

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку дизайна упаковки и торговой марки соленных кукурузных шариков «MAISA» ТОО «Nomad Foods» компания  специализируется на производстве и реализации: кукурузных палочек, и кукурузных шариков. ТОВАР – кукурузная ...

    Дизайн продукции5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Определены финалисты

    $200

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку дизайна упаковки кукурузной палочки «MAISA» ТОО «Nomad Foods» компания  специализируется на производстве и реализации: кукурузной палочки, и сырных шариков. ТОВАР – кукурузная палочка, уже существующий товар, ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Определены финалисты
Доволен сотрудничеством с Онгарсыном. Вдвойне приятней что работа победила в конкурсе. Рекомендую как добросовестного заказчика.
Дизайн упаковки для нас был очень важен, мы работали одновременно с 3-4 исполнителями, каждому из них выносили мозг. Толик на все наши многочисленные ТЗ и мини ТЗ относился серьёзно, качественно проводил изменения, терпеливо дорабатывал. У нас Было более 10 работ в итоге, его дизайн выиграл соц опрос - народ выбрал его упаковку. Очень качественный исполнитель,’с руками растущими откуда надо и самое главное терпеливый и чуткий. Спасибо Вам за вашу работу Анатолий.
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