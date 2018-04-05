Разработка дизайна упаковки Кукурузных шариков Определен победитель

# 1 — $ 200

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку дизайна упаковки и торговой марки соленных кукурузных шариков «MAISA»

ТОО «Nomad Foods» компания специализируется на производстве и реализации: кукурузных палочек, и кукурузных шариков.

ТОВАР – кукурузная шарики, уже существующий товар.

Необходимо разработать наименование торговой марки и новую упаковку для товара. Ценовая категория – средняя.

Упаковка должна отражать ценовую группу, через фирменное начертание названия продукта.

На данный момент товар имеет только один вкус (сыр). Планируется расширение вкусовой линейки.

Разрабатывается не прозрачная упаковка, но макет должен быть легко изменяем под требования прозрачной упаковки.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ

Основные конкуренты – кукурузные шарики «Чёшки», «Frix Snax».

Образцы их упаковок в приложениях.

Как должна выглядеть наша упаковка относительно упаковок конкурентов: она должна быть запоминающейся, доброжелательной, вызывающей интерес и желание съесть содержимое, упаковка должна быть «вкусной».

Товары-заменители, которые еще могут стоять на полке с нашим товаром – Соленные сухарики, Чипсы, Гренки и пр.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Мужчины и женщины от 18 до 50 лет.

Дети от 4 до 15 лет и их родители со средним уровнем дохода

СОДЕРЖАНИЕ КОММУНИКАЦИИ

Основная коммуникация – на усмотрение дизайнера

СТИЛЬ УПАКОВКИ

Упаковка должна быть красочной, и должна понравится любителям пенных напитков (можно сделать на этом акцент)

ПРИОРИТЕТЫ ОБЪЕКТОВ В УПАКОВКЕ:

1. Иллюстрация - сыр или шарики

2. Название продукта

3. Вид продукта

4. Знак производителя (на обороте)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Бизнес - цели проекта: занятие лидирующих позиций на рынке в своем ценовом сегменте, среди потребителей продукции со схожим качеством и свойствами.

Планируемые результаты: создание потребности в товаре у потребителя, внедрение товара в крупные сетевые компании, в магазины шаговой доступности и на рынки, создание сильного и узнаваемого продукта на рынке Казахстана.

Размер упаковки

Ориентир по дизайну упаковки - Чёшки.

развертка в приложении.

Материал упаковки – мягкая упаковка