Разработка дизайна упаковки Кукурузных шариков Определен победитель

$200
Дизайн продукцииЗакрыт5 заявок929 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$200

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку дизайна упаковки и торговой марки соленных кукурузных шариков «MAISA»

ТОО «Nomad Foods» компания  специализируется на производстве и реализации: кукурузных палочек, и кукурузных шариков.

ТОВАР – кукурузная шарики, уже существующий товар.

Необходимо разработать наименование торговой марки и новую упаковку для товара. Ценовая категория – средняя.

Упаковка должна отражать ценовую группу, через фирменное начертание названия продукта. 

На данный момент товар имеет только один вкус (сыр). Планируется расширение вкусовой линейки.

Разрабатывается не прозрачная упаковка, но макет должен быть легко изменяем под требования прозрачной упаковки.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ

Основные конкуренты – кукурузные шарики «Чёшки», «Frix Snax».

Образцы их упаковок в приложениях. 

Как должна выглядеть наша упаковка относительно упаковок конкурентов: она должна быть запоминающейся, доброжелательной, вызывающей интерес и желание съесть содержимое, упаковка должна быть «вкусной».

Товары-заменители, которые еще могут стоять на полке с нашим товаром – Соленные сухарики, Чипсы, Гренки и пр.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Мужчины и женщины от 18 до 50 лет.

Дети от 4 до 15 лет и их родители со средним уровнем дохода

СОДЕРЖАНИЕ КОММУНИКАЦИИ

Основная коммуникация – на усмотрение дизайнера

СТИЛЬ УПАКОВКИ

Упаковка должна быть красочной, и должна понравится любителям пенных напитков (можно сделать на этом акцент) 

ПРИОРИТЕТЫ ОБЪЕКТОВ В УПАКОВКЕ:

1. Иллюстрация - сыр или шарики

2. Название продукта

3. Вид продукта

4. Знак производителя (на обороте)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Бизнес - цели проекта: занятие лидирующих позиций на рынке в своем ценовом сегменте, среди потребителей продукции со схожим качеством и свойствами.

Планируемые результаты: создание потребности в товаре у потребителя, внедрение товара в крупные сетевые компании, в магазины шаговой доступности и на рынки, создание сильного и узнаваемого продукта на рынке Казахстана.

Размер упаковки

Ориентир по дизайну упаковки - Чёшки.

развертка в приложении.

Материал упаковки – мягкая упаковка

6 лет назад
NomadFoods
36 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
  • Похожие заказы

  • Определены финалисты

    $200

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку дизайна упаковки кукурузной палочки «MAISA» ТОО «Nomad Foods» компания  специализируется на производстве и реализации: кукурузной палочки, и сырных шариков. ТОВАР – кукурузная палочка, уже существующий товар, ТМ «MAISA» Необходимо разработать новую упаковку для товара. Ценовая ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн визиток

    Добрый день. Необходимо придумать дизайн визиток для проекта по итальянской и американской мебели https://artmobili.ru

    Дизайн продукции22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Визитка для фитнес-туров

    МЫ занимаемся организацией фитнес-туров с тренингами для женщин ЦА женщины от 25 до 50 лет , со средним и высоким уровнем дохода, которые могут сорваться в необычное путешествие.  Визитка должна быть: яркая лаконичная со слоганом (Разожги свой огонь) Контакты

    Дизайн продукции19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн постера (плакат)

    Нужно разработать дизайн постера  По структуре полный аналог вот такого варианта - https://warm-on.ru/media/catalog/product/cache/image/500x500/e9c3970ab036de70892d86c6d221abfe/2/1/2153931.jpg Наша компания работает в сфере электрических теплых полов.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработать дизайн трех купонов для получения ДК

    $34

    КУПОН №1 и КУПОН №2 Требуется изготовить макет для  двух купонов. Описание: клиент совершил покупку, если он не является нашим постоянным клиентом, ему выдают купон №1. купон дает право на получение скидки 20% на следующую покупку в течении ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад