Для разработки макета фалера ищем опытного дизайнера. Флаер будет 8-страничным, сложенным. На нем события, которые мы предлагаем клиентам. Детали после выбора исполнителя.
Подарочный сертификат для супермаркета сувениров и товаров для дома
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Необходим текст для подарочного сертификата для сети супермаркетов подарков и товаров для дома.
Ассортимент магазина очень большой: посуда, текстиль для дома, подарки, сувениры, декор, освещение.
Этот текст будет расположен на обратной странице сертификата. Формат сертификата А6.
Алексей.
- Похожие заказы
- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно нарисовать дизайн для приглашения на день рождения. Современно и без каши. Визуально красиво и привлекательно.Дизайн продукции16 заявокЗакрыт6 лет назад
дизайн конверта для жд билетов. Мероприятие полумарафон. На главной странице информация о полумарафоне на обратной части информация о партнерах. На 3ей части что нужно ддля полумарафона.Завершен6 лет назад
- $200
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку дизайна упаковки и торговой марки соленных кукурузных шариков «MAISA» ТОО «Nomad Foods» компания специализируется на производстве и реализации: кукурузных палочек, и кукурузных шариков. ТОВАР – кукурузная шарики, уже существующий товар. Необходимо разработать наименование торговой марки и ...Дизайн продукции5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $200
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку дизайна упаковки кукурузной палочки «MAISA» ТОО «Nomad Foods» компания специализируется на производстве и реализации: кукурузной палочки, и сырных шариков. ТОВАР – кукурузная палочка, уже существующий товар, ТМ «MAISA» Необходимо разработать новую упаковку для товара. Ценовая ...Завершен6 лет назад
- $8
Нужно сделать афишу о Дне Открытых Дверей в школе и флаер.Дизайн продукции11 заявокЗакрыт6 лет назад
Фирма занимается проектированием домов. Необходимо придумать дизайн обложки проекта. Текущая обложка во вложении, логотип тоже. Необходимо что-то новое, интересное, с логотипом.Закрыт6 лет назад
Добрый день. Необходимо придумать дизайн визиток для проекта по итальянской и американской мебели https://artmobili.ruДизайн продукции22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно разработать дизайн визитки психолога.Завершен6 лет назад
МЫ занимаемся организацией фитнес-туров с тренингами для женщин ЦА женщины от 25 до 50 лет , со средним и высоким уровнем дохода, которые могут сорваться в необычное путешествие. Визитка должна быть: яркая лаконичная со слоганом (Разожги свой огонь) КонтактыДизайн продукции19 заявокЗакрыт6 лет назад